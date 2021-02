The Callisto Protocol | i creatori di Dead Space e il papà di The Walking Dead uniscono le forze

Leggi su eurogamer

(Di martedì 9 febbraio 2021) Skybound ha annunciato una partnership con Striking Distance e Krafton per The, un gioco horror fantascientifico dell'autore originale diGlen Scofield, ambientato nell'universo di PUBG. Come aiuterà esattamente l'editore di "The" è ancora sconosciuto, ma in una dichiarazione, Scofield e la società hanno inequivocabilmente accennato che Thepotrebbe andare oltre il videogioco - forse parlando di una serie TV, un fumetto o qualche altro prodotto. Originariamente rivelato ai The Game Awards, Theha anche presentato in anteprima un cruento trailer. Ambientato nell'anno 2320 sulla luna di Giove, i giocatori ...