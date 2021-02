Se Amadeus si dovesse contagiare, chi condurrebbe Sanremo 2021? Lo scenario (Di martedì 9 febbraio 2021) Tante domande e anche tante risposte nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021. Oggi da Roma, Amadeus ha risposto alle domande di tutti i giornalisti che hanno chiesto molte cose in merito all’edizioni 71 di Sanremo. Dai possibili ospiti ( grande curiosità su Celentano e Benigni, Amadeus ha rivelato che ci sta ancora lavorando) ai nomi delle donne che vedremo sul palco dell’Ariston. Ma non solo. Il giornalista di Fanpage.it, Franceco Raiola, ha fatto la domanda che un po’ tutti ci siamo posti in queste settimane. Che cosa succederà qualora Amadeus si contagiasse? Ovviamente si spera che non succederà nulla di tutto questo, e che il Festival potrà andare in onda senza questo grande, grandissimo ostacolo. Amadeus però risponde alla domanda, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 febbraio 2021) Tante domande e anche tante risposte nella conferenza stampa di presentazione del Festival di. Oggi da Roma,ha risposto alle domande di tutti i giornalisti che hanno chiesto molte cose in merito all’edizioni 71 di. Dai possibili ospiti ( grande curiosità su Celentano e Benigni,ha rivelato che ci sta ancora lavorando) ai nomi delle donne che vedremo sul palco dell’Ariston. Ma non solo. Il giornalista di Fanpage.it, Franceco Raiola, ha fatto la domanda che un po’ tutti ci siamo posti in queste settimane. Che cosa succederà qualorasi contagiasse? Ovviamente si spera che non succederà nulla di tutto questo, e che il Festival potrà andare in onda senza questo grande, grandissimo ostacolo.però risponde alla domanda, ...

FraLauricella : #Sanremo Se un cantante dovesse risultare positivo, sarà costretto al ritiro. #amadeus @SanremoRai - Cinguetterai : Amadeus: “Mi auguro di non contagiarmi. Sto attentissimo. Se dovesse capitare, non glielo dite a Fiorello, ma lo co… - BiciSenzaColore : RT @AntoDamiano1996: Morirei se in una maschera dovesse uscire Amadeus nei panni di Sandy Marton #IlCantanteMascherato - giovrot : RT @AntoDamiano1996: Morirei se in una maschera dovesse uscire Amadeus nei panni di Sandy Marton #IlCantanteMascherato - AntoDamiano1996 : Morirei se in una maschera dovesse uscire Amadeus nei panni di Sandy Marton #IlCantanteMascherato -