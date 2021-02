San Valentino: i look più glamour per stupire chi ami (Di martedì 9 febbraio 2021) La festa degli innamorati si avvicina. Il 14 febbraio è una giornata particolare, dedicata alla persona amata. Sicuramente ciò che indosserete quel giorno è importante. Per San Valentino il look deve essere ricercato, con un po’ di fantasia e di buon gusto per ricreare un outfit da togliere il fiato, per far cadere ai vostri piedi la persona che amate. La festa degli innamorati è infatti l’occasione giusta per sfoggiare degli outfits molto glamour e al tempo stesso romantici. Vediamo insieme quindi come vestirsi a San Valentino in base all’appuntamento che avete in programma e al vostro partner. E se proprio quel giorno fosse il vostro primo appuntamento? La carta da giocare prevede che mostriate i vostri punti di forza, indosserete quindi solo capi che vi valorizzino. Di seguito qualche idea selezionata da Velvet ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 febbraio 2021) La festa degli innamorati si avvicina. Il 14 febbraio è una giornata particolare, dedicata alla persona amata. Sicuramente ciò che indosserete quel giorno è importante. Per Sanildeve essere ricercato, con un po’ di fantasia e di buon gusto per ricreare un outfit da togliere il fiato, per far cadere ai vostri piedi la persona che amate. La festa degli innamorati è infatti l’occasione giusta per sfoggiare degli outfits moltoe al tempo stesso romantici. Vediamo insieme quindi come vestirsi a Sanin base all’appuntamento che avete in programma e al vostro partner. E se proprio quel giorno fosse il vostro primo appuntamento? La carta da giocare prevede che mostriate i vostri punti di forza, indosserete quindi solo capi che vi valorizzino. Di seguito qualche idea selezionata da Velvet ...

