Sabatini: “Sempre grato a Pallotta per l’opportunità di lavorare a Roma. Dzeko? Non si degrada un capitano, deve riavere la fascia” (Di martedì 9 febbraio 2021) Walter Sabatini, attuale direttore dell’area tecnica del Bologna con un passato anche alla Roma, ha parlato di diversi argomenti a TeleRoma 56. A cominciare dalla sua esperienza in giallorosso: ” Il rapporto con Pallotta è stato un precipizio, ma lo dovrò Sempre ringraziare per avermi dato l’opportunità di lavorare per la Roma. Vedendo giocare la Roma di Fonseca, vedo che è una squadra che ha le idee chiare, con buonissimi giocatori. Non solo i più rappresentativi, ma anche alcuni ragazzi arrivati, come Villar. E’ stupefacente, ha una crescita esponenziale, può diventare un play di livello internazionale. Il lavoro dell’allenatore in campo si vede. Non è un calcio votato alla sconfitta”. Sul caso Dzeko: “Sono di parte ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021) Walter, attuale direttore dell’area tecnica del Bologna con un passato anche alla, ha parlato di diversi argomenti a Tele56. A cominciare dalla sua esperienza in giallorosso: ” Il rapporto conè stato un precipizio, ma lo dovròringraziare per avermi datodiper la. Vedendo giocare ladi Fonseca, vedo che è una squadra che ha le idee chiare, con buonissimi giocatori. Non solo i più rappresentativi, ma anche alcuni ragazzi arrivati, come Villar. E’ stupefacente, ha una crescita esponenziale, può diventare un play di livello internazionale. Il lavoro dell’allenatore in campo si vede. Non è un calcio votato alla sconfitta”. Sul caso: “Sono di parte ...

