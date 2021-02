Regione | Gino Abbate eletto segretario della Commissione Speciale Aree Interne

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono molto soddisfatto di ricoprire il ruolo diCampania. Un incarico importante che mi permetterà di essere sempre più vicino al mio Sannio ma anche all’intero entroterra”. Così il consigliere regionale di Noi Campani Luigi. Che aggiunge: “La recente elezione ae la presenza in qualità di membroTrasparenza seguono le nomine in Quinta, Settima e OttavaPermanente, ...

TeatroArbostell : Riqualificazione del Teatro Arbostella: De Luca ricorda Gino e illustra gli interventi - TeatroArbostell : Inizia con un messaggio di speranza e di rinascita il 2021 per la cultura salernitana. La Regione Campania ha appro… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Gino

Realtà Sannita

...Rossi e Arturo Martini e fino aRoma e Toni Benetton. Il Veneto le deve molto come bandiera e come custode delle sue maggiori espressioni culturali ' . Così il presidente delladel ...... calcio e tecnologia Storie di successo Calcio e College Usa Sprint ClubPiemonte Entra Podcast Account Sign in / Join Città di Segrate Esordienti 2008, dalla figura del tecnicoZumpano, ...“ Rivolgiamo i nostri migliori auguri al consigliere regionale Gino Abbate per l’elezione a segretario della Commissione Speciale Aree Interne della Regione Campania. Una noti ...Gela. Il gruppo locale del presidente della Regione Nello Musumeci scrive due nomi di peso tra le proprie fila. Nella prima serata, è stato ufficializzato il ...