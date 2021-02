Rakitic | «Mi piace giocare con Gomez Contratto di Messi? Nessuno si lamenta in NBA»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ivanha parlato in una lunga intervista concessa ad As: queste le parole del centrocampista croato in forza al Siviglia Ivanha parlato in una lunga intervista concessa ad As: queste le parole del centrocampista croato in forza al Siviglia.– «Mi congratulo con il club per aver ingaggiato Papu. Tutti i sivigliani sono molto felici di averlo qui. Micon lui».– «Ha detto che deciderà alla fine della stagione. Bisogna lasciarlo in pace e fargli fare quello che vuole il suo cuore. Per quelli di noi che amano il calcio, è importante che Leo trasmetta gioia sul campo.è tornato a sorridere e il Barça è rinato».– «Mil’NBA e sappiamo quanto guadagnino i ...

Ultime Notizie dalla rete : Rakitic piace

Ivanha parlato in una lunga intervista concessa ad As: queste le parole del centrocampista croato in forza al SivigliaCommenta per primo Ivan, centrocampista del Siviglia , parla ad As in vista della sfida da ex contro il Barcellona :... Il suo contratto? Mil'NBA e sappiamo quanto guadagnino i giocatori ...Ivan Rakitic ha parlato in una lunga intervista concessa ad As: queste le parole del centrocampista croato in forza al Siviglia ...Siviglia, Ivan Rakitic esalta Gomez in un'intervista ad As: "Tutti i sivigliani sono contenti che sia arrivato" ...