Prada Cup, ammissione di colpa dei giudici! Ineos Uk andava penalizzata. E la promessa a Luna Rossa… (Di martedì 9 febbraio 2021) Luna Rossa e Ineos Uk sono ai ferri corti alla vigilia della Finale della Prada Cup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I motivi di astio sono molteplici: tutto è incominciato con il reclamo degli italiani per un’irregolarità dei britannici sull’outhaul (vinto, infatti Ben Ainslie e compagni regateranno con un cartellino giallo che potrebbe trasformarsi in squalifica), poi si è proseguiti con l’incrocio avuto nel finale nell’ultima regata del round robin. La flotta sponsorizzata da Prada e Pirelli aveva chiesto una penalità, ritenendo di avere diritto di precedenza e che le due barche fossero troppe vicine (sotto il limite dei sette metri imposto per sicurezza). In quell’occasione i giudici non diedero penalità a Ineos Uk per una manovra comunque pericolosa e così i britannici andarono a ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)Rossa eUk sono ai ferri corti alla vigilia della Finale dellaCup, in programma a partire da sabato 13 febbraio. I motivi di astio sono molteplici: tutto è incominciato con il reclamo degli italiani per un’irregolarità dei britannici sull’outhaul (vinto, infatti Ben Ainslie e compagni regateranno con un cartellino giallo che potrebbe trasformarsi in squalifica), poi si è proseguiti con l’incrocio avuto nel finale nell’ultima regata del round robin. La flotta sponsorizzata dae Pirelli aveva chiesto una penalità, ritenendo di avere diritto di precedenza e che le due barche fossero troppe vicine (sotto il limite dei sette metri imposto per sicurezza). In quell’occasione i giudici non diedero penalità aUk per una manovra comunque pericolosa e così i britannici andarono a ...

