Palermo, al cimitero dei Rotoli 717 bare ancora in attesa di essere tumulate: stanziati 800mila euro per risolvere il sovraffollamento (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 717 le bare ancora in attesa di una sepoltura. Questo l’inquitante record del cimitero dei Rotoli di Palermo secondo il contatore degli operatori della Reset addetti alle tumulazioni. Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha promulgato una serie di provvedimenti per cercare di risolvere il sovraffollamento. In una recente ordinanza è stato modificato il regolamento cimiteriale, riducendo da 30 a 25 gli anni di scadenza per le concessioni. Manovra che dovrebbe consentire la possibilità, almeno nel medio periodo, di liberare più loculi. “A seguito dell’odierna valutazione – scrive in una nota il sindaco di Palermo – fatta con il segretario generale e il capo di gabinetto e alla luce della recente circolare del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 717 leindi una sepoltura. Questo l’inquitante record deldeidisecondo il contatore degli operatori della Reset addetti alle tumulazioni. Leoluca Orlando, sindaco di, ha promulgato una serie di provvedimenti per cercare diil. In una recente ordinanza è stato modificato il regolamento cimiteriale, riducendo da 30 a 25 gli anni di scadenza per le concessioni. Manovra che dovrebbe consentire la possibilità, almeno nel medio periodo, di liberare più loculi. “A seguito dell’odierna valutazione – scrive in una nota il sindaco di– fatta con il segretario generale e il capo di gabinetto e alla luce della recente circolare del ...

