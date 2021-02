Okaka | “A Udine ho ritrovato la fiducia in me stesso L’affetto della gente mi ha aiutato”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Intervistato da The Guardian, l’attaccante dell’se, Stefano, ha parlato così dell’esperienza al Watford: “Ho iniziato bene, segnando anche contro il Liverpool, poi però ho avuto qualche problema con l’allenatore e non sono più stato impiegato. Nessuno mi ha mai spiegato il perché e non ci ho potuto fare niente. A quel punto ho lasciato il Watford e ho ricominciato la mia carriera. Amo questo sport e cerco sempre di reagire. Continuerò a lottare sempre. Le persone ami hannomolto fin dal primo giorno e ho ripresoin me. Sono venuto qui per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra: ho bisogno che le persone mi amino, sono fatto così”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Okaka Udine

Commenta per primo Stefano, attaccante dell' Udinese , si racconta al Guardian : 'Tornare in Nazionale è stato incredibile per me, nessuno può capire cosa abbia significato. Le persone ami hanno aiutato molto fin ...ho ritrovato la fiducia in me stesso e il resto l'ha fatto Mancini. Mi conosce, è un ...cerca di non pensarci: 'Voglio restare umile ed aiutare la squadra. Farò il mio lavoro, poi vediamo ...Il 2020 è stato l’anno del ritorno ad altissimi livelli e addirittura alla Nazionale per Stefano Okaka, a distanza di oltre quattro anni e mezzo dalla precedente esperienza in azzurro. E il centravant ...Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Guardian: queste le dichiarazioni del calciatore bianconero ...