Nasce Wired Safe Web, uno spazio per difendersi dalla violenza in rete (Di martedì 9 febbraio 2021) Inchieste, approfondimenti e dibattiti: è questa la nuova iniziativa di Wired Italia per garantire sostegno alle vittime di violenza online. In occasione del Safe Internet Day – la Giornata Internazionale sui rischi che comporta l’utilizzo di internet – Wired ha lanciato “Wired Safe Web”, un progetto editoriale per sensibilizzare i lettori e l’opinione pubblica su come prevenire e difendersi dagli attacchi in rete: dall’odio, alla diffusione di contenuti privati senza consenso, dal cyberbullismo alla violenza contro la comunità LGBT+. Non è una novità il fatto che Wired si occupi di questi temi, ma con questo spazio dedicato, intendono sistematizzare la mappa delle realtà del terzo settore e garantire ... Leggi su newsagent (Di martedì 9 febbraio 2021) Inchieste, approfondimenti e dibattiti: è questa la nuova iniziativa diItalia per garantire sostegno alle vittime dionline. In occasione delInternet Day – la Giornata Internazionale sui rischi che comporta l’utilizzo di internet –ha lanciato “Web”, un progetto editoriale per sensibilizzare i lettori e l’opinione pubblica su come prevenire edagli attacchi in: dall’odio, alla diffusione di contenuti privati senza consenso, dal cyberbullismo allacontro la comunità LGBT+. Non è una novità il fatto chesi occupi di questi temi, ma con questodedicato, intendono sistematizzare la mappa delle realtà del terzo settore e garantire ...

DottorPav : RT @sapomnia: Sono mesi che chiediamo dati sulla pandemia da #coronavirus, ora ce li veniamo a prendere. Nasce WiredLeaks, la piattaforma d… - edoardotenani : RT @francesca_bria: Nasce #WiredLeaks, la piattaforma di whistleblowing di Wired Italia, dove fare segnalazioni in modo anonimo proteggendo… - FreeFuffa : RT @faffa42: 1/4 @wireditalia - È il momento della trasparenza estrema: non abbiamo mai mollato su inchieste, richieste di accesso, battagl… - nitokhantonio : RT @faffa42: 1/4 @wireditalia - È il momento della trasparenza estrema: non abbiamo mai mollato su inchieste, richieste di accesso, battagl… - micheleaquila : RT @ferrazza: Oggi nasce WiredLeaks, il sito di @wireditalia dove fare segnalazioni anonime. -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Wired Wired Italia: nasce WiredLeaks

Attraverso questa piattaforma i lettori potranno inviare informazioni in diversi campi: l'emergenza coronavirus, che Wired ha raccontato con strumenti e dati unici; il crescente ruolo dei sistemi di ...

Nasce WiredLeaks, il sito di Wired dove fare segnalazioni anonime

dedicata all'emergenza Covid - 19, alla sorveglianza dei governi e ai diritti dei lavoratori la piattaforma di whistleblowing di Wired. Ecco come mandarci informazioni ...

Nasce WiredLeaks, il sito di Wired dove fare segnalazioni anonime Wired.it Wired Italia: nasce WiredLeaks

Una piattaforma attraverso la quale i lettori potranno inviare segnalazioni, in modo anonimo, che la redazione valuterà per avviare un'inchiesta giornalistica. Uno strumento per aiutare a far luce su ...

Nasce WiredLeaks, il sito di Wired dove fare segnalazioni anonime

È dedicata all’emergenza Covid-19, alla sorveglianza dei governi e ai diritti dei lavoratori la piattaforma di whistleblowing di Wired. Ecco come mandarci informazioni “scomode” ...

Attraverso questa piattaforma i lettori potranno inviare informazioni in diversi campi: l'emergenza coronavirus, cheha raccontato con strumenti e dati unici; il crescente ruolo dei sistemi di ...dedicata all'emergenza Covid - 19, alla sorveglianza dei governi e ai diritti dei lavoratori la piattaforma di whistleblowing di. Ecco come mandarci informazioni ...Una piattaforma attraverso la quale i lettori potranno inviare segnalazioni, in modo anonimo, che la redazione valuterà per avviare un'inchiesta giornalistica. Uno strumento per aiutare a far luce su ...È dedicata all’emergenza Covid-19, alla sorveglianza dei governi e ai diritti dei lavoratori la piattaforma di whistleblowing di Wired. Ecco come mandarci informazioni “scomode” ...