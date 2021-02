Morte Kobe Bryant, la perizia: 'Fu un errore del pilota' (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo schianto dell'elicottero su cui volavano Kobe Bryant , la figlia Gianna e altre sette persone il 26 gennaio dell'anno scorso fu causato da un errore del pilota. Lo rivela la perizia effettuata dal ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo schianto dell'elicottero su cui volavano, la figlia Gianna e altre sette persone il 26 gennaio dell'anno scorso fu causato da undel. Lo rivela laeffettuata dal ...

