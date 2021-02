Moglie lo accoltella dopo lite in famiglia, è gravissimo (Di martedì 9 febbraio 2021) Al culmine di una lite in famiglia ha impugnato un coltello affondandolo nel petto del marito. E’ successo poco dopo le 9 di questa mattina a Roma in vicolo di Passo Lombardo, sulla Tuscolana. Sul posto gli agenti del commissariato e della pg di Romanina insieme ai colleghi del Tuscolano che hanno arrestato una 47enne romana, G.M., con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, un 49enne al quale la lama ha perforato un polmone, è stato soccorso in codice rosso al policlinico Tor Vergata in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Al culmine di unainha impugnato un coltello affondandolo nel petto del marito. E’ successo pocole 9 di questa mattina a Roma in vicolo di Passo Lombardo, sulla Tuscolana. Sul posto gli agenti del commissariato e della pg di Romanina insieme ai colleghi del Tuscolano che hanno arrestato una 47enne romana, G.M., con l’accusa di tentato omicidio. La vittima, un 49enne al quale la lama ha perforato un polmone, è stato soccorso in codice rosso al policlinico Tor Vergata in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

