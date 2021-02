Migranti: 20 persone disperse, disperato grido su twitter di Alarm Phone (Di martedì 9 febbraio 2021) Le frenetiche Ong sempre a caccia di Migranti da salvare nel Mediterraneo si disperano perché pensano di aver perso un prezioso carico da salvare e portare in Italia. Il tweet di Alarm Phone, il 112 dei Migranti Leggi su firenzepost (Di martedì 9 febbraio 2021) Le frenetiche Ong sempre a caccia dida salvare nel Mediterraneo si disperano perché pensano di aver perso un prezioso carico da salvare e portare in Italia. Il tweet di, il 112 dei

Le sue attenzioni, osserva padre Saracino, sono prima alle persone che non alle strutture preposte. ... Se parla di migranti è perché ha dovuto accogliere peruviani, boliviani e paraguayani giunti a ...

Primo scoglio, l'immigrazione

...- perché strutture di soccorso stabilizzerebbero nei luoghi di confine quelle migliaia di persone ... rimane il fatto che i paesi balcanici hanno tutto il diritto di impedire l'ingresso dei migranti nei ...

Venti migranti algerini dispersi in mare mentre tentavano di raggiungere la Sardegna. A lanciare l'allarme, su Twitter, è stato gruppo di Alarm Phone, che monitora i flussi migratori. "Venti persone d ...

In Italia continuano gli sbarchi selvaggi. Inchiesta Ue sulle spese pazze di Frontex

Solita musica di un problema che dovrebbe riguardare anche Frontex, l'Agenzia europea sul controllo delle frontiere. Però la struttura con sede a Varsavia, diventata sempre più grande, è finita sotto ...

