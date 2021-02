Medico 60enne e professore de La Sapienza accusato di violenza sessuale: cosa è successo? (Di martedì 9 febbraio 2021) Nell’università “Sapienza” di Roma un professore di medicina 60enne avrebbe provato a baciare una tirocinante di appena 25 anni, venendo quindi denunciato. Il 60enne ha convocato la ragazza in studio, nel novembre scorso, con la scusa di proporle un lavoro ma i sospetti della 25enne sono iniziati a crescere quando dopo aver fatto una formale conversazione sulla medicina in generale, con il professore che avrebbe iniziato a fare complimenti anche un po’ spinti alla fanciulla, mettendola in palese imbarazzo. La studentessa ha raccontato di come abbia provato a rimettere la conversazione su un piano professionale e ci sia riuscita, ma quando si è alzata quella che sembrava essere una semplice stretta di mano si è rivelato un tentativo di abuso. L’uomo che dovrebbe dimostrare saggezza e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 febbraio 2021) Nell’università “” di Roma undi medicinaavrebbe provato a baciare una tirocinante di appena 25 anni, venendo quindi denunciato. Ilha convocato la ragazza in studio, nel novembre scorso, con la scusa di proporle un lavoro ma i sospetti della 25enne sono iniziati a crescere quando dopo aver fatto una formale conversazione sulla medicina in generale, con ilche avrebbe iniziato a fare complimenti anche un po’ spinti alla fanciulla, mettendola in palese imbarazzo. La studentessa ha raccontato di come abbia provato a rimettere la conversazione su un piano professionale e ci sia riuscita, ma quando si è alzata quella che sembrava essere una semplice stretta di mano si è rivelato un tentativo di abuso. L’uomo che dovrebbe dimostrare saggezza e ...

_DAGOSPIA_ : MOLESTIA IN CATTEDRA – UN MEDICO E PROFESSORE DELLA SAPIENZA È INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE PER...… - levanten77 : @InMonsterland Oggi ho portato mia figlia per la vaccinazione di 5 anni. All'Asl ho visto. Una segretaria all'accet… -