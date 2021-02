Matthew McConaughey diventa 2D nello spot Doritos (Di martedì 9 febbraio 2021) nello spot che Doritos ha portato al Super Bowl vediamo Matthew McConaughey stirato in un’inedita e divertente versione 2D Il Super Bowl è il principale avvenimento sportivo degli Stati Uniti e viene trasmesso in televisione fin dalla prima edizione; soprattutto perché l’evento tende ad avere un pubblico televisivo tra i 90 e 110 milioni di spettatori. Motivo per cui la diretta televisiva del Super Bowl è diventata la principale vetrina per spot altamente concettuali o stravaganti e costosi. Anche quest’anno non è stato da meno. Gli attori hollywoodiani hanno tenuto compagnia al pubblico in una serie di spot pubblicitari d’autore. Tra i tanti, due portano la firma di Damien Chazelle, e uno di questi vede protagonista un Matthew ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021)cheha portato al Super Bowl vediamostirato in un’inedita e divertente versione 2D Il Super Bowl è il principale avvenimento sportivo degli Stati Uniti e viene trasmesso in televisione fin dalla prima edizione; soprattutto perché l’evento tende ad avere un pubblico televisivo tra i 90 e 110 milioni di spettatori. Motivo per cui la diretta televisiva del Super Bowl èta la principale vetrina peraltamente concettuali o stravaganti e costosi. Anche quest’anno non è stato da meno. Gli attori hollywoodiani hanno tenuto compagnia al pubblico in una serie dipubblicitari d’autore. Tra i tanti, due portano la firma di Damien Chazelle, e uno di questi vede protagonista un...

