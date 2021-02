M5S, bufera per il quesito su Rousseau. Grillo contro Casaleggio e Crimi (Di martedì 9 febbraio 2021) bufera in casa Grillo dopo il lancio della consultazione sulla piattaforma Rousseau, che chiederà agli iscritti se sono favorevoli al futuro governo Draghi. I militanti del M5S potranno votare il 10 e l’11 febbraio, ma l’annuncio diffuso nel pomeriggio di ieri sulle pagine social del Movimento ha incendiato gli animi dei vertici, già critici nei confronti dell’ex presidente della Bce. La base di deputati e senatori è rimasta spiazzata dalle tempistiche: dopo il summit del fine settimana i big avevano assicurato che avrebbero atteso la sintesi proposta da Mario Draghi nel secondo giro di consultazioni prima di formulare il quesito e lanciare la consultazione, ma ieri sera sul Blog delle Stelle tutto sembrava in parte deciso, salvo la formulazione dei “quesiti” da sottoporre a votazione. Al centro degli attacchi Beppe ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021)in casadopo il lancio della consultazione sulla piattaforma, che chiederà agli iscritti se sono favorevoli al futuro governo Draghi. I militanti del M5S potranno votare il 10 e l’11 febbraio, ma l’annuncio diffuso nel pomeriggio di ieri sulle pagine social del Movimento ha incendiato gli animi dei vertici, già critici nei confronti dell’ex presidente della Bce. La base di deputati e senatori è rimasta spiazzata dalle tempistiche: dopo il summit del fine settimana i big avevano assicurato che avrebbero atteso la sintesi proposta da Mario Draghi nel secondo giro di consultazioni prima di formulare ile lanciare la consultazione, ma ieri sera sul Blog delle Stelle tutto sembrava in parte deciso, salvo la formulazione dei “quesiti” da sottoporre a votazione. Al centro degli attacchi Beppe ...

FigliContesi : @MargineRosso @tomasomontanari Quindi,l'aristocrazia da apericena solidale in #QuoteRosa ?? di Fanta #Gender dell'I… - fabiopi1000 : RT @matteoc1951: Se qualcuno mi chiedesse cosa deve fare il M5S in queste ore,risponderei,quello che ha fatto Conte,rifiutare di essere com… - RhoWalter : RT @matteoc1951: Se qualcuno mi chiedesse cosa deve fare il M5S in queste ore,risponderei,quello che ha fatto Conte,rifiutare di essere com… - Frankinoto : RT @matteoc1951: Se qualcuno mi chiedesse cosa deve fare il M5S in queste ore,risponderei,quello che ha fatto Conte,rifiutare di essere com… - damorantonio : RT @matteoc1951: Se qualcuno mi chiedesse cosa deve fare il M5S in queste ore,risponderei,quello che ha fatto Conte,rifiutare di essere com… -