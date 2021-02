LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: subito eliminato Marco Cecchinato. Esordio per Nadal, Berrettini e Fognini. Tanti azzurri in campo (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.27: E’ terminato il primo match “azzurro della giornata”. Marco Cecchinato è stato sconfitto in quattro set dall’americano Mackenzie McDonald in quattro set (3-6 6-3 6-2 6-2). Prima vittoria Slam, invece, per lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha superato l’Australiano Botic Van de Zandschulp (6-1 6-4 6-4). Sorprende l’eliminazione del tedesco Struff per mano dell’Australiano O’Connell (7-6 7-6 6-1). 2.45: Si sono chiusi alcuni incontri del tabellone femminile. Vittorie di Sofia Kenin e Garbine Muguruza, che hanno superato rispettivamente l’Australiana Inglis (7-6 6-4) e la russa Gasparyan (6-4 6-0). Superano il primo turno anche la belga Elise Mertens (6-1 6-3 alla canadese Fernandes) e la giovane americana Ann Li (6-2 6-0 alla ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.27: E’ terminato il primo match “azzurro della giornata”.è stato sconfitto in quattro set dall’americano Mackenzie McDonald in quattro set (3-6 6-3 6-2 6-2). Prima vittoria Slam, invece, per lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha superato l’o Botic Van de Zandschulp (6-1 6-4 6-4). Sorprende l’eliminazione del tedesco Struff per mano dell’o O’Connell (7-6 7-6 6-1). 2.45: Si sono chiusi alcuni incontri del tabellone femminile. Vittorie di Sofia Kenin e Garbine Muguruza, che hanno superato rispettivamente l’a Inglis (7-6 6-4) e la russa Gasparyan (6-4 6-0). Superano il primo turno anche la belga Elise Mertens (6-1 6-3 alla canadese Fernandes) e la giovane americana Ann Li (6-2 6-0 alla ...

