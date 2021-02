L’eleganza femminile – bellezza senza tempo (Di martedì 9 febbraio 2021) La vera eleganza è qualcosa che ha sempre stupito. Tutti amano stare tra donne che hanno qualcosa che attrae, elettrizza e attira l’attenzione. Dagli anni ’80 la moda ha portato un anticonformismo nello stile di abbigliamento femminile. La moda di questo periodo è segnata da abiti in stile hippie, disco, punk e boho-chic. La ribellione dell’abbigliamento, iniziata nel 2000, sta lentamente perdendo popolarità. Ogni donna fa una scelta tra ciò che le piace e ciò che non le piace, tra ciò che le si addice e ciò che no, costruendo così il proprio stile. Nei giorni di oggi notiamo una grande varietà di stili di abbigliamento. Dalle signore vestite in modo molto elegante, alle donne che adottano uno stile più casual o chic, nessuno è guidato dalle regole. La maggior parte delle donne ha un proprio stile definito e non segue necessariamente le tendenze dettate dalle grandi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) La vera eleganza è qualcosa che ha sempre stupito. Tutti amano stare tra donne che hanno qualcosa che attrae, elettrizza e attira l’attenzione. Dagli anni ’80 la moda ha portato un anticonformismo nello stile di abbigliamento. La moda di questo periodo è segnata da abiti in stile hippie, disco, punk e boho-chic. La ribellione dell’abbigliamento, iniziata nel 2000, sta lentamente perdendo popolarità. Ogni donna fa una scelta tra ciò che le piace e ciò che non le piace, tra ciò che le si addice e ciò che no, costruendo così il proprio stile. Nei giorni di oggi notiamo una grande varietà di stili di abbigliamento. Dalle signore vestite in modo molto elegante, alle donne che adottano uno stile più casual o chic, nessuno è guidato dalle regole. La maggior parte delle donne ha un proprio stile definito e non segue necessariamente le tendenze dettate dalle grandi ...

