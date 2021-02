Lei mi parla ancora fa il miglior uso di Renato Pozzetto (Di martedì 9 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=J2SEg ofPmU C’è davvero di che rimanere stupiti di fronte a Lei mi parla ancora, film di Pupi Avati per Sky. E fin dall’inizio. L’attacco infatti, come raramente gli capita, affonda al massimo e punta sul duro, sul tragico e sul patetico senza essere patetico, trovando un modo di raccontare i sentimenti più disperati e i momenti più bui da una parte senza negarne la portata devastante, dall’altra senza girare il coltello nella piaga. Al centro di tutto c’è Renato Pozzetto, che vede morire Stefania Sandrelli. I due sono una coppia anziana e quest’evento è un macigno senza pietà che porta strascichi malinconici. L’aria funerea e per nulla conciliante che accompagna tutti questi primi minuti è così sincera e diretta, così priva di filtri da qualificare il film immediatamente. Avati è spesso ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=J2SEg ofPmU C’è davvero di che rimanere stupiti di fronte a Lei mi, film di Pupi Avati per Sky. E fin dall’inizio. L’attacco infatti, come raramente gli capita, affonda al massimo e punta sul duro, sul tragico e sul patetico senza essere patetico, trovando un modo di raccontare i sentimenti più disperati e i momenti più bui da una parte senza negarne la portata devastante, dall’altra senza girare il coltello nella piaga. Al centro di tutto c’è, che vede morire Stefania Sandrelli. I due sono una coppia anziana e quest’evento è un macigno senza pietà che porta strascichi malinconici. L’aria funerea e per nulla conciliante che accompagna tutti questi primi minuti è così sincera e diretta, così priva di filtri da qualificare il film immediatamente. Avati è spesso ...

WeCinema : “Avati lavora di sottrazione. Smussa, arrotonda, liscia. Guida Renato Pozzetto verso un’interpretazione memorabile… - VanityFairIt : Per la prima volta parla della recente perdita di sua mamma: «In un certo senso stavo facendo quel concerto per lei… - filippo28155236 : @savioli_alberto @ANPIBsCarmine @PBerizzi @RomaXxxiv @Anpinazionale Forse per lo stesso motivo per cui nessuno chia… - LaVi24865063 : Più che altro mi chiedo perchè lei parla con lui? Forse ha sentito il boato in studio dopo le parole della contessa… - ccdecri : @ViaColTrash Ma se lei gli parla lui le risponde per educazione, riprenditi -