Juventus-Inter, Agnelli furioso in tribuna: "Vai a fare in cu…" (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tensione altissima all'Allianz Stadium nel finale di Juventus-Inter 0-0, match che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Le immagini televisive hanno mostrato un nervosismo palese del presidente Agnelli che ha rivolto alcune frasi poco gentili (il labiale del patron bianconero è abbastanza chiaro) all'indirizzo di qualcuno in campo (Conte?). Secondo le indiscrezioni, l'ad dell'Inter nonché grande ex Beppe Marotta avrebbe preso le difese del suo allenatore. Uno scontro frontale, tra ex dirigenti e tecnici, chiude il derby d'Italia. SportFace.

