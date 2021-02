Jasmine Carrisi è cambiata, col nuovo look somiglia sempre più a mamma Loredana (Di martedì 9 febbraio 2021) Jasmine Carrisi ha visto aumentare la propria popolarità in maniera vertiginosa negli ultimi tempi. Che abbia scelto o meno di diventare un personaggio noto, non è dato conoscerlo. Di certo non sta respingendo la celebrità, giocando spesso con il suo look e facendo divertire i suoi fan con imprevedibili cambi. Quasi involontariamente, Jasmine Carrisi è diventata nota al pubblico a causa della celebrità di cui godono i suoi genitori. Al netto dei fatti, tuttavia, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso è di certo uno dei volti più particolari a muoversi nello showbusiness in tempi odierni. A contraddistinguere la sua figura, e a incentivare le richieste su di lei, c’è una bellezza mozzafiato vecchio stile. Viso puro, capelli biondi e occhi azzurri. Le cifre tradizionali, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 9 febbraio 2021)ha visto aumentare la propria popolarità in maniera vertiginosa negli ultimi tempi. Che abbia scelto o meno di diventare un personaggio noto, non è dato conoscerlo. Di certo non sta respingendo la celebrità, giocando spesso con il suoe facendo divertire i suoi fan con imprevedibili cambi. Quasi involontariamente,è diventata nota al pubblico a causa della celebrità di cui godono i suoi genitori. Al netto dei fatti, tuttavia, la figlia di Al Bano eLecciso è di certo uno dei volti più particolari a muoversi nello showbusiness in tempi odierni. A contraddistinguere la sua figura, e a incentivare le richieste su di lei, c’è una bellezza mozzafiato vecchio stile. Viso puro, capelli biondi e occhi azzurri. Le cifre tradizionali, ...

