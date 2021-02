Italiano per il dopo Gattuso: “Napoli spettacolare, Adl mi apprezza” (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un nuovo papabile nome sta circolando in queste ore per sostituire l’eventuale addio di mister Gattuso, si tratta dell’attuale tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano. L’allenatore, che sta facendo molto bene con la neopromossa, potrebbe quindi fare il salto di qualità. Sono settimane ormai che Gattuso è sula graticola. Tifosi ed addetti ai lavori chiedono un cambio di rotta e l’ex Milan pare proprio che non riesca a darlo. La partita con il Genoa di sabato sera ha messo in mostra alcuni limiti della squadra per l’ennesima volta. Certo è vero che gli azzurri hanno dovuto fare i conti con parecchi infortuni e alcuni casi di covid. A questi si è aggiunto anche Manolas che starà fuori per circa 3 settimane lasciando così il centro della difesa alle seconde linee. Ecco allora che spuntano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Un nuovo papabile nome sta circolando in queste ore per sostituire l’eventuale addio di mister, si tratta dell’attuale tecnico dello Spezia Vincenzo. L’allenatore, che sta facendo molto bene con la neopromossa, potrebbe quindi fare il salto di qualità. Sono settimane ormai cheè sula graticola. Tifosi ed addetti ai lavori chiedono un cambio di rotta e l’ex Milan pare proprio che non riesca a darlo. La partita con il Genoa di sabato sera ha messo in mostra alcuni limiti della squadra per l’ennesima volta. Certo è vero che gli azzurri hanno dovuto fare i conti con parecchi infortuni e alcuni casi di covid. A questi si è aggiunto anche Manolas che starà fuori per circa 3 settimane lasciando così il centro della difesa alle seconde linee. Ecco allora che spuntano ...

