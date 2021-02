Iren | informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 20 novembre 2020 in merito all’avvio deldidiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2020, ha reso noto di aver acquistato dall’1 al 5 febbraio 2021, complessivamente 496.653ordinarie al prezzo medio unitario di 2,0617 euro, per un controvalore complessivo di 1.023.928,27 euro. Al 5 febbraio, l’utility emiliana detiene 16.951.884, pari all’1,3030% del capitale sociale. Intanto, a Milano,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 2,19 euro.

