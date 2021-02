Il Programma Draghi | fisco progressivo | lavoro | scuola | vaccini I punti chiave

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non è certamente uno degli incaricati premier più loquaci della storia Mario, riservato e schivo, ma ha già messo sul tavolo le linee guida focali del suodi governo:. E spunta anche il capitolo della lotta all’evasione. Grande novità è senza ombra di dubbio la bocciatura della Flat Tax, tanto cara a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: il leader leghista in piena trasformazione pro-e pro-Ue e la leader di Fratelli d’Italia, che ha confermato il suo no all’esecutivo capitanato dell’ex presidente della Bce. Ma non solo: anche il, ianti-covid e lasaranno al centro dell’operato ...

Ultime Notizie dalla rete : Programma Draghi

... senza veti nè richieste perentorie: " Il suoricalca il nostro " , dicevano dalla delegazione azzurra dopo il primo giro di consultazioni con. Al telefono con il premier incaricato, ...'Non avevamo nient'altro di cui parlare , se non di', ha messo subito in chiaro la ... 'Siamo disposti a dialogare e collaborare, magaripotrebbe scoprire che all'opposizione c'è ...“Draghi è come Ibrahimovic nel calcio per me che sono milanista. Non è il primo che passa, è uno che ha tenuto testa alla Merkel quando era a capo della Bce, ha la personalit ...Stasera in tv , martedì 9 febbraio , su Rai 3 il classico appuntamento con Carta Bianca , il programma di approfondimento condotto da ...