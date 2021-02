I ribelli del M5s (Lezzi in testa) contro il governo Draghi, organizzano su Zoom il 'V Day' (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovo momento difficile per il Movimento. Ancora una volta i grillini rischiano di spaccarsi. Il fronte del 'No' al governo Draghi all'interno del Movimento 5 Stelle, in vista della consultazione su ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuovo momento difficile per il Movimento. Ancora una volta i grillini rischiano di spaccarsi. Il fronte del 'No' alall'interno del Movimento 5 Stelle, in vista della consultazione su ...

Tra i partecipanti ci sarà la senatrice Barbara Lezzi: "Confrontiamoci con serietà, senza fumo negli occhi, ma guardando al bene del Paese e alla sopravvivenza del M5S che non deve perdere la sua ...

Il fronte del 'No' al governo Draghi all'interno del Movimento 5 Stelle, in vista della consultazione su Rousseau, si compatta e lancia una iniziativa ...

Super Mario appeso a Rousseau Tornano i grillini del voto online

Il voto su Rousseau per dire sì o no all’ingresso nel nuovo governo Draghi ci sarà. Domani e giovedì gli iscritti saranno chiamati a dare il loro contributo a una scelta che si sta rivelando lacerante ...

