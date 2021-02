I Mondiali di curling femminile non si disputeranno (Di martedì 9 febbraio 2021) . È questa la decisione presa dalla Svizzera, luogo che avrebbe dovuto ospitare l’evento sportivo. Il rammarico è tanto, ancora una volta il mondo dello sport si è piegato agli eventi che lo circondano. Al Mondiale avrebbe dovuto partecipare anche la squadra di curling italiana. Convocate Cortina 2021: tutti i nomi delle atlete azzurre per disciplina I Mondiali di curling non si faranno, perchè? Uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di questo sport, non avrà più luogo. Il Mondiale femminile di curling è stato cancellato dalla programmazione dei prossimi eventi sportivi. La Svizzera, paese ospitante ha preso la decisione, sofferta ma doverosa. La pandemia continua ad espandersi e soprattutto ad evolversi e sono proprio le varianti del virus che ora spaventano. Per questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) . È questa la decisione presa dalla Svizzera, luogo che avrebbe dovuto ospitare l’evento sportivo. Il rammarico è tanto, ancora una volta il mondo dello sport si è piegato agli eventi che lo circondano. Al Mondiale avrebbe dovuto partecipare anche la squadra diitaliana. Convocate Cortina 2021: tutti i nomi delle atlete azzurre per disciplina Idinon si faranno, perchè? Uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di questo sport, non avrà più luogo. Il Mondialediè stato cancellato dalla programmazione dei prossimi eventi sportivi. La Svizzera, paese ospitante ha preso la decisione, sofferta ma doverosa. La pandemia continua ad espandersi e soprattutto ad evolversi e sono proprio le varianti del virus che ora spaventano. Per questo ...

MoliPietro : I Mondiali di curling femminile non si disputeranno - SportDailyITA : Curling, cancellati i Mondiali femminili 2021 - neveitaliasport : RT @neveitalia: Cancellati i Mondiali femminili di curling: la Svizzera dice 'no' alla federazione internazionale #8Febbraio - neveitalia : Cancellati i Mondiali femminili di curling: la Svizzera dice 'no' alla federazione internazionale #8Febbraio… - sportface2016 : #Curling: cancellati i Mondiali femminili in programma dal 19 al 28 marzo #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali curling Curling,CM in Svizzera annullati

Curling: i Mondiali femminili, che avrebbero dovuto svolgersi a Sciaffusa dal 19 al 28 marzo, sono stati annullati in quanto le autorit sanitarie non hanno dato il via libera. La federazione ...

E speriamo nei Mondiali'

Non solo: Menardi portò a Cortina l'hockey sul ghiaccio e il curling, promosse la squadra di bob ... Cortina e il Cristallo si preparano ad accogliere i Mondiali di Sci Alpino, che si terranno dal 7 al ...

Curling, cancellati i Mondiali femminili 2021. Confermate al momento le rassegne iridate maschili e miste OA Sport I Mondiali di curling femminile non si disputeranno

I Mondiali di curling femminile non si disputeranno. La Svizzera ha preso la decisione e quindi non ospiterà l'evento. Clicca qui!

Sfuma per le due atlete ampezzane Stefania Constantini e Giulia Zardini

IL CASOSfuma per le due atlete ampezzane Stefania Constantini e Giulia Zardini Lacedelli la possibilità di partecipare ai Mondiali di curling. La Federazione internazionale ha infatti annullato ...

: ifemminili, che avrebbero dovuto svolgersi a Sciaffusa dal 19 al 28 marzo, sono stati annullati in quanto le autorit sanitarie non hanno dato il via libera. La federazione ...Non solo: Menardi portò a Cortina l'hockey sul ghiaccio e il, promosse la squadra di bob ... Cortina e il Cristallo si preparano ad accogliere idi Sci Alpino, che si terranno dal 7 al ...I Mondiali di curling femminile non si disputeranno. La Svizzera ha preso la decisione e quindi non ospiterà l'evento. Clicca qui!IL CASOSfuma per le due atlete ampezzane Stefania Constantini e Giulia Zardini Lacedelli la possibilità di partecipare ai Mondiali di curling. La Federazione internazionale ha infatti annullato ...