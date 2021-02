Grey’s Anatomy 17×07 in onda a fine marzo su Fox, i nuovi episodi in primavera (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la messa in onda del finale di metà stagione anche in Italia il 9 febbraio, l’appuntamento con Grey’s Anatomy 17×07 è fissato per la prossima primavera. Fox trasmette in Italia in anteprima assoluta il medical drama di Shonda Rhimes, insieme al suo spinoff Station 19: Grey’s Anatomy 17×07, primo episodio della seconda parte di stagione, sarà trasmesso a fine marzo, dopo che la programmazione ripartirà negli Stati Uniti su ABC (dal 18 marzo). Non c’è ancora una data precisa per la messa in onda di Grey’s Anatomy 17×07 ma probabilmente il medical tornerà dopo la prima parte ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la messa indel finale di metà stagione anche in Italia il 9 febbraio, l’appuntamento conè fissato per la prossima. Fox trasmette in Italia in anteprima assoluta il medical drama di ShRhimes, insieme al suo spinoff Station 19:, primoo della secparte di stagione, sarà trasmesso a, dopo che la programmazione ripartirà negli Stati Uniti su ABC (dal 18). Non c’è ancora una data precisa per la messa indima probabilmente il medical tornerà dopo la prima parte ...

