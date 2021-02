Governo Draghi, sorpresa Grillo: arrivato a Montecitorio (Di martedì 9 febbraio 2021) Beppe Grillo è arrivato alla Camera, a sorpresa. Il garante del M5S, che ha fatto il suo ingresso a Palazzo Montecitorio, non figura nella delegazione del Movimento che incontrerà alle 17.15 il premier incaricato Mario Draghi per il secondo giro di consultazioni in vista del nuovo Governo. Grillo era atteso a Roma a breve, ma i suoi escludevano che sarebbe arrivato già oggi. Il granate del M5S prenderà parte all’incontro con Draghi e dovrebbe rimanere a Roma anche questa sera. Le delegazioni Pd e M5S si sono incrociate a Montecitorio, per le consultazioni. C’è stato così un breve scambio di saluti tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e Grillo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Beppealla Camera, a. Il garante del M5S, che ha fatto il suo ingresso a Palazzo, non figura nella delegazione del Movimento che incontrerà alle 17.15 il premier incaricato Marioper il secondo giro di consultazioni in vista del nuovoera atteso a Roma a breve, ma i suoi escludevano che sarebbegià oggi. Il granate del M5S prenderà parte all’incontro cone dovrebbe rimanere a Roma anche questa sera. Le delegazioni Pd e M5S si sono incrociate a, per le consultazioni. C’è stato così un breve scambio di saluti tra il segretario del Pd Nicola Zingaretti e. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - VDiPucchio : RT @GiulioCentemero: Il governo #Draghi? Tutto l’opposto dei #giallorossi?? ??più #Usa meno #Cina ?? un piano vaccinale serio che permetta… - PaolinoBonapar1 : RT @GermanoDottori: Condivisibile Fassina a SkyTg24: il confronto riprenderà tra un anno su basi civili, il Governo Draghi come stagione di… -