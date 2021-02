Giorgia Meloni: “Con Pd e M5S non si aiuta l’Italia, faremo opposizione patriottica”. (Di martedì 9 febbraio 2021) di Giorgia Meloni. Ecco la mia lettera di risposta al direttore de “La Verità”, Maurizio Belpietro. Con il Pd e il M5S non si aiuta l’Italia.... Leggi su freeskipper (Di martedì 9 febbraio 2021) di. Ecco la mia lettera di risposta al direttore de “La Verità”, Maurizio Belpietro. Con il Pd e il M5S non si....

steel_elle : Ecco cosa non faremo: non giudicheremo una donna per il suo aspetto fisico anche se la pensiamo in maniera completa… - Paolo65497103 : RT @anna11824: Monti? Quello dell'associazione Aspen? Quello nella cui trappola è caduta anche Giorgia Meloni? Certo che per Monti gli Ital… - superpelatone : @LaMentegatta quello detto riferito alla Giorgia Meloni esce dalla bocca della ex moglie del figlio di Pappalardo,… - amede0s : @lucasofri GIORGIA MELONI!!! hovintoqualcheccosa? - CesareMenchetti : Franco Cardini: ViVa Draghi! In quest’orgia di stolido conformismo si distingue Giorgia Meloni -