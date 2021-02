Draghi vuole allungare l’anno scolastico. Ma lo aveva già proposto Azzolina (Di martedì 9 febbraio 2021) Lo aveva già pensato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ed era stata duramente criticata (anche) per questo. Eppure la stessa proposta potrebbe arrivare ufficialmente dal premier incaricato Mario Draghi. Che si mettano quindi l’anima in pace gli studenti, la la scuola potrebbe durare tutto il mese di giugno. Perché? Per recuperare il tempo sottratto alla didattica “normale”, quella in presenza per intenderci. Nulla è ufficiale, ma sembra che per l’ex presidente della Banca Centrale Europea quello dell’istruzione sia un nodo da sciogliere, una priorità del nuovo esecutivo. Lezioni fino al 30 giugno (forse?), e ripartenza in sicurezza e al completo per settembre. Al completo sì degli studenti, ma anche dei docenti, di cui Draghi vorrebbe aumentare la assunzioni. E l’esame di maturità? Questo quesito non ha ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Logià pensato la ministra dell’Istruzione Lucia, ed era stata duramente criticata (anche) per questo. Eppure la stessa proposta potrebbe arrivare ufficialmente dal premier incaricato Mario. Che si mettano quindi l’anima in pace gli studenti, la la scuola potrebbe durare tutto il mese di giugno. Perché? Per recuperare il tempo sottratto alla didattica “normale”, quella in presenza per intenderci. Nulla è ufficiale, ma sembra che per l’ex presidente della Banca Centrale Europea quello dell’istruzione sia un nodo da sciogliere, una priorità del nuovo esecutivo. Lezioni fino al 30 giugno (forse?), e ripartenza in sicurezza e al completo per settembre. Al completo sì degli studenti, ma anche dei docenti, di cuivorrebbe aumentare la assunzioni. E l’esame di maturità? Questo quesito non ha ...

