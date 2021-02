Demet Ozdemir, dopo Can Yaman lo fa anche lei: è una ripicca? (Di martedì 9 febbraio 2021) Demet Ozdemir restituisce pan per focaccia a Can Yaman: la bellissima attrice turca “imita” il collega e lo fa su Instagram. Sono scaramucce? E’ la star di “Day Dreamer” Demet… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 febbraio 2021)restituisce pan per focaccia a Can: la bellissima attrice turca “imita” il collega e lo fa su Instagram. Sono scaramucce? E’ la star di “Day Dreamer”… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

GossipItalia3 : Chi è Demet Ozdemir, vita privata e carriera: tutto sulla nota attrice di “DayDreamer” #gossipitalianews - infoitcultura : Demet Ozdemir si è fidanzata, altro che Can: ecco chi è il bellissimo compagno - infoitcultura : Demet Özdemir fidanzata: l’amore dell’attrice di Daydreamer - infoitcultura : Dopo Can Yaman, anche Demet Özdemir esce allo scoperto e presenta il fidanzato famoso sui social - infoitcultura : DayDreamer: Demet Özdemir presenta il fidanzato subito dopo il post di Can Yaman e Diletta Leotta -