Crash Bandicoot 4 arriva su PC, Nextgen e Switch (Di martedì 9 febbraio 2021) Ti ha fatto girare e saltare per 25 anni e quest'anno il nostro amato marsupiale arancione festeggia in grande stile. Per dare il via ai festeggiamenti del suo anniversario d'argento, Crash Bandicoot™ 4: It's About Time, fedele sequel della trilogia classica di Crash Bandicoot degli anni '90 e primo titolo originale del franchise di Crash in più di 10 anni, sarà disponibile il 12 marzo su PlayStation® 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch™. Il gioco sarà disponibile anche su PC, tramite Battle.net, entro la fine dell'anno. I fan sono entusiasti del più grande gioco di Crash di sempre*, quindi che sia la prima o la centesima partita, non c'è momento migliore per provare livelli enormi, boss più cattivi e molto più gameplay. Lo sviluppatore Toys for Bob ha lavorato ...

