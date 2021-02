Covid | 10 630 nuovi contagi e 422 decessi Tasso di positività al 3 | 9%

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Sono 10.630 i nuovi casi covid in Italia a fronte di 273.263 tamponi, con un tasso di positività dunque del 3,9%. Ieri i nuovi casi individuati erano stati 7.970 con 144.270 tamponi per un tasso di positività del 5,5%.Sono 422 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore, mentre ieri erano stati 307 morti. Le terapie intensive per coronavirus occupate in Italia rimangono sempre 2.143, come ieri. Ieri le terapie intensive erano aumentate di 36 unità. È quanto emerge dal quotidiano report sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.