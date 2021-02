(Di martedì 9 febbraio 2021) Emergenza contagi Covid nelledellala didattica a distanza. A rilevarlo è l’Unità di crisi della Regione che invierà a tutti i prefetti e ai sindaci “il grave quadro epidemiologico regionale registrato in termini generali nonché in ambito scolastico” affinché “si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio”. L’Unità di crisi regionale si è riunita oggi pomeriggio per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola e ha “valutato il costante e crescente aumento deiregistrati in tutte le fasce d’età”. Contemporaneamente l’Unità di crisi fa sapere che partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico della“con l’arrivo programmato del ...

Agenzia_Ansa : Il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca: allarme contagi nelle scuole, serve la #dad. Riunita l'Unità di c… - Adnkronos : #Coronavirus #Campania, 'troppi casi serve #Dad in #scuole' - mlpedo1 : RT @Agenzia_Ansa: Il governatore della #Campania, Vincenzo #DeLuca: allarme contagi nelle scuole, serve la #dad. Riunita l'Unità di crisi s… - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 09/02/2021: corsa a dieci – Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Bolzano, Veneto, Pu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.274 positivi su 13.691 tamponi e 1.625 guariti nelle ultime 24 ore, 24 morti di cui 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Ilsi porta via anche il brigadiere in pensione Luigi Fachechi, 67 anni, per oltre venti ... APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Scuole chiuse in, troppo presto per decidere: martedì... L'..."Inc'è un grave aumento dei contagi da". L'Unità di Crisi dellaper l'emergenza Covid scrive a sindaci e prefetti e chiede di valutare la chiusura di tutte le scuole, per ogni singola realtà locale, passando alla ...L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l’evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fas ...Prima 3 ore di fila al San Leonardo, poi il trasferimento a Sorrento ma il ricovero sembra lontano. La famiglia: «Dove sono i mille posti letto della Regione?» ...