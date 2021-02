Come il Leeds può risolvere un gran problema alla Juve (Di martedì 9 febbraio 2021) In casa Juventus c’è un giocatore che potrebbe creare problemi la prossima estate, arriva il Leeds in soccorso dei bianconeri. La Juventus ha conquistato proprio in questi minuti la finale di Coppa Italia. Un traguardo importante per la squadra bianconera, che dunque potrà ancora dire la sua su tre fronti, avendo ancora la possibilità di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 febbraio 2021) In casantus c’è un giocatore che potrebbe creare problemi la prossima estate, arriva ilin soccorso dei bianconeri. Lantus ha conquistato proprio in questi minuti la finale di Coppa Italia. Un traguardo importante per la squadra bianconera, che dunque potrà ancora dire la sua su tre fronti, avendo ancora la possibilità di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

mckillbill : @Teo__Visma Vero Matteo ma in Europa non ha mai avuto un progetto portato avanti con costanza e crescita come quell… - AzzoJacopo : Al netto dell'opinione che uno può avere su Bielsa, va detto che da tempo immemore in PL non c'era una medio-piccol… - AnStorti : Il leeds è una bella squadra e stanno crescendo tutti quest’anno. In più il fatto di dover giocare meno partite gio… - Segnale_Orario : @SMilesi81 @dstvrn @HMQueenBee Eh, ma questi rientrano nella stessa casistica di 'madrelingua inglese non inglesi';… - giulielle16_ : Mi sembra lontanissimo aprile 2022 ma allo stesso potrei pensare solo ai concerti io sabato quindi leeds o Birmingh… -