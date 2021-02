Brescia: Procura sequestra la Caffaro, ‘inquina la falda’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) – La Procura di Brescia ha sottoposto a sequestro preventivo la società Caffaro Brescia e ha vietato l’esercizio di uffici direttivi a tre manager della società. I reati contestati, spiega una nota del Procuratore, sono quelli di inquinamento ambientale, deposito di rifiuti speciali pericolosi, tra cui il cromo esavalente, e disastro ambientale. L’ordinanza del gip, che ha permesso il sequestro, contesta in particolare come il ciclo produttivo della Caffaro Brescia sia “fonte primaria di inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera sottostante l’azienda”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) – Ladiha sottoposto a sequestro preventivo la societàe ha vietato l’esercizio di uffici direttivi a tre manager della società. I reati contestati, spiega una nota deltore, sono quelli di inquinamento ambientale, deposito di rifiuti speciali pericolosi, tra cui il cromo esavalente, e disastro ambientale. L’ordinanza del gip, che ha permesso il sequestro, contesta in particolare come il ciclo produttivo dellasia “fonte primaria di inquinamento del suolo, del sottosuolo e della falda acquifera sottostante l’azienda”. L'articolo CalcioWeb.

