Bravely Default 2 Anteprima | il ritorno della saga su Switch!

(Di martedì 9 febbraio 2021) Abbiamo finalmente messo le mani su2, il jrpg di Square-Enix in esclusiva su Nintendo Switch. Il seguito di uno dei titoli più apprezzati su Nintendo 3DS, in arrivo nei negozi il 26 Febbraio, ha tolto i veli. Vediamo insieme cosa ci aspetta in questa! Sei sempre tu? Abbiamo meravigliose memorie legate al primo. Ciò che ci lasciò incantati sin dai primi minuti di gioco fu senz’altro la realizzazione artistica delle ambientazioni. Si aveva come l’impressione di vivere in un dipinto, con la telecamera statica, ma funzionale che ci consentiva di apprezzare nel dettaglio tutte le caratteristiche del comparto artistico del titolo. I personaggi poi, creati in un tipico stile giapponese ma quasi miniaturizzati, conferivano un’identità unica al titolo. ...