Anm | campagna anti Covid 19 | un solo positivo su 576 tamponi

(Di martedì 9 febbraio 2021)19 a Napoli: Anm rende noto che la prima settimana del secondo screening delladiha dato come esito una sola positività su 576 test analizzati. Si è conclusa ieri la prima settimana del secondo screening sulla popolazione aziendale di Anm realizzata utilizzando imessi a disposizione dalla Regione Campania. Su

Ultime Notizie dalla rete : Anm campagna

Il Mattino

Si è conclusa ieri la prima settimana del secondo screening sulla popolazione aziendale di, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, realizzata utilizzando i tamponi messi a ...primadi ...... c'è il sostegno al progetto europeo, rafforzare l'alleanza atlantica e la priorità alla... in questo governo, di andare oltre certi confini, "non perché una riforma dell'non sia ...Covid 19 a Napoli: Anm rende noto che la campagna di tamponi ha dato come esito una sola positività su 576 test analizzati.Si è conclusa ieri la prima settimana del secondo screening sulla popolazione aziendale di Anm, azienda dei trasporti del Comune di Napoli, realizzata utilizzando i tamponi messi ...