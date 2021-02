All’attacco con la difesa, il Benevento deve giocarsi la ‘mossa’ salvezza (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Diciotto gol in sette turni, più di due e mezzo a partita. La media delle reti subite registrata dal Benevento nell’ultimo periodo è il chiaro indicatore che non tutto sta funzionando come prima. I giallorossi hanno sempre incassato almeno un gol in questo arco temporale, chiudendo ben tre gare con quattro gol al passivo e con l’aggravante che il volto di uno dei tre killer corrisponde a quello del Crotone. Perché passino anche le goleade con Inter e Atalanta, avversarie di caratura ben superiore, ma se ad andare oltre è chi sulla carta parte sfavorito, allora è difficile sottovalutare il campanello d’allarme. Il dato sui gol incassati assume ancor più senso se paragonato a quello dei precedenti sette turni. Tra l’ottava e la tredicesima giornata la Strega si era dimostrata spesso in grado di chiudere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Diciotto gol in sette turni, più di due e mezzo a partita. La media delle reti subite registrata dalnell’ultimo periodo è il chiaro indicatore che non tutto sta funzionando come prima. I giallorossi hanno sempre incassato almeno un gol in questo arco temporale, chiudendo ben tre gare con quattro gol al passivo e con l’aggravante che il volto di uno dei tre killer corrisponde a quello del Crotone. Perché passino anche le goleade con Inter e Atalanta, avversarie di caratura ben superiore, ma se ad andare oltre è chi sulla carta parte sfavorito, allora è difficile sottovalutare il campanello d’allarme. Il dato sui gol incassati assume ancor più senso se paragonato a quello dei precedenti sette turni. Tra l’ottava e la tredicesima giornata la Strega si era dimostrata spesso in grado di chiudere ...

