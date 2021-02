A quale ministero starebbe puntando Salvini per entrare nel governo europeista di Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) È vero, in queste ore ogni giornale dà un retroscena diverso, e il totoministri si fa sempre più complicato. Ma c’è una voce in particolare che si fa sempre più insistente e ce trova più di una conferma. Pare che il leader della Lega, Matteo Salvini, abbia scelto quale ministero chiedere per sé a Draghi. Il nuovo governo prende sempre di più forma: sarà un esecutivo di larghe intese, tutti dentro tranne Fratelli d’Italia, e sarà di stampo tecnico-politico. L’ex presidente della Bce già nella giornata di venerdì potrebbe sciogliere la riserva , salire al Colle e dire il suo sì definitivo a Mattarella. Da lì in poi scatterebbe la fase della formazione del consiglio dei ministri. Per ora – si legge su Repubblica – gli unici sicuri del posto sono: Daniele Franco per l’Economia e Marta Cartabia per la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 febbraio 2021) È vero, in queste ore ogni giornale dà un retroscena diverso, e il totoministri si fa sempre più complicato. Ma c’è una voce in particolare che si fa sempre più insistente e ce trova più di una conferma. Pare che il leader della Lega, Matteo, abbia sceltochiedere per sé a. Il nuovoprende sempre di più forma: sarà un esecutivo di larghe intese, tutti dentro tranne Fratelli d’Italia, e sarà di stampo tecnico-politico. L’ex presidente della Bce già nella giornata di venerdì potrebbe sciogliere la riserva , salire al Colle e dire il suo sì definitivo a Mattarella. Da lì in poi scatterebbe la fase della formazione del consiglio dei ministri. Per ora – si legge su Repubblica – gli unici sicuri del posto sono: Daniele Franco per l’Economia e Marta Cartabia per la ...

