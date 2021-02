Zorzi e Pretelli a ‘duello’ | al GF Vip scoppia la bagarre | «Non ha avuto il coraggio di dirlo in faccia»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ennesima lite al Grande Fratello Vip: ma se da una parte c’è sempre lui, il battagliero Tommaso, dall’altra il campo è tutto per Pierpaolo. Accantonati i rancori con la Salemi? Tutt’altro. È proprio l’influencer italo-persiana, in realtà, la causa del battibecco tra i due concorrenti. Il motivo? Futile naturalmente. È Blogtivvu.com a riferire i dettagli della discussione. Leggi anche >> Tommaso, che bassezza contro la Salemi: con la stoccata all’ex amica si ‘brucia’ la finale PierpaoloTommasolite al GF,la: c’entra la Salemi Tutto parte da una bottiglia di vino chescopre in magazzino ipotizzando che sia statoa bere con pochi altri inquilini. Parlando ...

Questa amicizia non s'ha da fare, Tommasoe Giulia Salemi non potrebbero essere più lontani di così, i pezzi sembrano ormai essere ...ultime sere Giulia si è sfogata con il suo Pierpaolo, ...Difatti ci sono state frizioni tra ie la situazione tra Tommasoe Giulia Salemi è sempre più tesa. Ma non è finita qua perchè in queste ultime ore una una dichiarazione di Maria ...Ennesima lite al Grande Fratello Vip: ma se da una parte c’è sempre lui, il battagliero Tommaso Zorzi, dall’altra il campo è tutto per Pierpaolo Pretelli. Accantonati i rancori con la Salemi?I contrasti fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi escono dalla casa: Fariba Tehrani ha smesso di seguire il web influencer ...