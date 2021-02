"Tu che sei un esperto...". Parenzo provoca su Salvini e Draghi, il leghista Bitonci lo ammutolisce a tempo record | Video (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Il sovranismo è morto?". "L'interesse nazionale non è morto". Massimo Bitonci, leghista ex sottosegretario all'Economia e sindaco di Padova, risponde così alla provocazione di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Quando si va in Europa e si battono i pugni sul tavolo e si dice che alcune cose non vanno bene, non significa essere anti-europeisti. La gestione dell'immigrazione a livello europeo è stata gestita bene o gestita male?". David Parenzo, in collegamento, sfotte: "Sono eccitato e positivamente stupito. Fino a qualche giorno fa Matteo Salvini diceva di Draghi: 'Mi dispiace che ci sia un italiano complice di una Unione europea che vuole massacrare gli italiani. Non saranno tre banchieri e tre massoni a massacrare gli italiani". Bitonci sorride, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Il sovranismo è morto?". "L'interesse nazionale non è morto". Massimoex sottosegretario all'Economia e sindaco di Padova, risponde così allazione di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7. "Quando si va in Europa e si battono i pugni sul tavolo e si dice che alcune cose non vanno bene, non significa essere anti-europeisti. La gestione dell'immigrazione a livello europeo è stata gestita bene o gestita male?". David, in collegamento, sfotte: "Sono eccitato e positivamente stupito. Fino a qualche giorno fa Matteodiceva di: 'Mi dispiace che ci sia un italiano complice di una Unione europea che vuole massacrare gli italiani. Non saranno tre banchieri e tre massoni a massacrare gli italiani".sorride, ...

