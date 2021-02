Senza mascherina sull’Atac | i passeggeri la rimproverano e lei li prende a schiaffi VIDEO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Era salita sull’autobus, così una ragazza è stata rimproverata dagli altri. Ma lei, di tutta risposta, anzichè indossare la, si è scagliata contro di loro e li ha presi a. Siamo a Roma, a bordo di un bus dell’Atac. La scena della violenta lite è stata ripresa con un cellulare e postata sui social, facendo in poco tempo il giro del web. Per sedare la rissa è poi intervenuta una volante della Polizia di Stato. Ecco ilpostato dalla pagina “Welcome to Favelas”. su Il Corriere della Città.

