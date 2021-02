Scadono i diritti di Cesare Pavese, non i suoi capolavori (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cesare Pavese ci aveva chiesto di non fare troppi pettegolezzi. Conosceva l’essenza dell’umano, l’ancestrale predisposizione a curiosare nei fatti altrui. Sapeva che il suo suicidio avrebbe rischiato di coprire l’opera, di ridurla, di svilirla, di far passare in secondo piano i libri sui quali aveva depositato l’anima scaldandola al fuoco dei sentimenti tragici. Non a caso la raccomandazione era stata vergata su una copia dei “Dialoghi con Leucò” poggiata sul comodino, accanto al letto dove fu trovato disteso il 27 agosto 1950. Sono passati settant’anni, sono scaduti i diritti d’autore, ma l’opera di Pavese non è scaduta, anzi oggi è più libera di librarsi in volo, di essere intercettata da qualche giovane più attento alla letteratura che alla tecnologia, più alle pagine ardenti che ai selfie veloci. Oggi bastano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021)ci aveva chiesto di non fare troppi pettegolezzi. Conosceva l’essenza dell’umano, l’ancestrale predisposizione a curiosare nei fatti altrui. Sapeva che il suo suicidio avrebbe rischiato di coprire l’opera, di ridurla, di svilirla, di far passare in secondo piano i libri sui quali aveva depositato l’anima scaldandola al fuoco dei sentimenti tragici. Non a caso la raccomandazione era stata vergata su una copia dei “Dialoghi con Leucò” poggiata sul comodino, accanto al letto dove fu trovato disteso il 27 agosto 1950. Sono passati settant’anni, sono scaduti id’autore, ma l’opera dinon è scaduta, anzi oggi è più libera di librarsi in volo, di essere intercettata da qualche giovane più attento alla letteratura che alla tecnologia, più alle pagine ardenti che ai selfie veloci. Oggi bastano ...

