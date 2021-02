Sampdoria, Thorsby delude. Ma per Ranieri è intoccabile (Di lunedì 8 febbraio 2021) Prestazione decisamente sottotono quella di Morten Thorsby a Benevento: per il tecnico Ranieri è una pedina fondamentale La Sampdoria è chiamata a riscattare la deludente prestazione di Benevento già nel match contro la Fiorentina, in programma per domenica allo stadio Ferraris. Prestazione decisamente sottotono anche per Morten Thorsby. Il centrocampista norvegese non ha offerto la solita prova di solidità e attenzione che tutti sono abituati ormai a vedere dall’ex Heerenveen. Nessun segnale di sfiducia, però, dal tecnico Claudio Ranieri, che lo considera una pedina fondamentale per abnegazione e spirito di sacrificio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Prestazione decisamente sottotono quella di Mortena Benevento: per il tecnicoè una pedina fondamentale Laè chiamata a riscattare lante prestazione di Benevento già nel match contro la Fiorentina, in programma per domenica allo stadio Ferraris. Prestazione decisamente sottotono anche per Morten. Il centrocampista norvegese non ha offerto la solita prova di solidità e attenzione che tutti sono abituati ormai a vedere dall’ex Heerenveen. Nessun segnale di sfiducia, però, dal tecnico Claudio, che lo considera una pedina fondamentale per abnegazione e spirito di sacrificio. Leggi su Calcionews24.com

Prestazione decisamente sottotono quella di Morten Thorsby a Benevento: per il tecnico della Sampdoria Ranieri è una pedina fondamentale

Sampmania: odio le partite delle 12.30

Per quanto riguarda Thorsby vale sempre il solito discorso: corre moltissimo, è un maratoneta, ma ... La Sampdoria ha sottovalutato il peso specifico della trasferta di Benevento, ed è un peccato, anche ...

Sampdoria, Ranieri cambia ancora modulo col Benevento

Ranieri cambia ancora tattica e contro il Benevento arriva an primo tempo avaro di occasioni e una ripresa riscattata solo nel finale ...

