Roma, via La Spezia da oggi diventa a senso unico: ecco perché (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Roma da oggi lunedì 8 febbraio , nuova viabilità su via La Spezia. La strada diventerà a senso unico di marcia da via Monza a piazzale Appio. Il cambiamento precede la realizzazione del secondo ...

