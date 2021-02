Olivia Wilde ha una regola ferrea sul suo set. E Shia LaBeouf ne ha fatto le spese (Di lunedì 8 febbraio 2021) Licenziato in tronco. E ben prima che lo accusassero di violenza privata. La parabola discendente di Shia LaBeouf è iniziata a settembre. Quando l’attrice diventata regista Olivia Wilde lo ha cacciato dal set del suo film Don’t worry darling. La verità si è saputa solo ora. Perché il sostituto di Shia gli ha rubato la scena. In tutti i sensi. E anche perché Olivia ha rivekato la regola ferrea con la quale gestisce il set. Un politica intransigente che non ammette deroghe. Sul set di Don’t worry darling A fine estate 2020 Olivia Wilde arriva sul set per iniziare le riprese del suo secondo film da regista. Un passo importante, visto che La rivincita delle sfigate (2019) ha ottenuto critiche molto positive. Ha scelto con ... Leggi su amica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Licenziato in tronco. E ben prima che lo accusassero di violenza privata. La parabola discendente diè iniziata a settembre. Quando l’attrice diventata registalo ha cacciato dal set del suo film Don’t worry darling. La verità si è saputa solo ora. Perché il sostituto digli ha rubato la scena. In tutti i sensi. E anche perchéha rivekato lacon la quale gestisce il set. Un politica intransigente che non ammette deroghe. Sul set di Don’t worry darling A fine estate 2020arriva sul set per iniziare le riprese del suo secondo film da regista. Un passo importante, visto che La rivincita delle sfigate (2019) ha ottenuto critiche molto positive. Ha scelto con ...

