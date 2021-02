Non è l’Arena, volano gli stracci tra De Magistris e Mastella: “Mi hai perseguitato” – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Non è l’Arena bufera tra Luigi De Magistris e Clemente Mastella. Litigio in diretta, volano insulti tra i due. Duello senza esclusione di colpi Luigi De Magistris e Clemente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Non èbufera tra Luigi Dee Clemente. Litigio in diretta,insulti tra i due. Duello senza esclusione di colpi Luigi Dee Clemente… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

