Montero promuove Pirlo | «La sua Juve mi piace e lui è intelligente»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Paoloparla dellantus di Andrea: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore bianconero che elogia il lavoro del tecnico Paoloparla del momento dellantus su Twitch a “Tutti Pazzi per la”.– «A me le ultime partite sono piaciute. Ho visto una grancontro l’Inter. Ha giocato da grande squadra. Ha gli obiettivi chiari. Andrea èe sta affrontando un periodo di transizione. Togliendo Chiesa, altri si devono rendere conto di dove sono. Se lacontinua così, con quella determinazione vista contro l’Inter è vicina alla vetta. Ci sono gli scontri diretti e quattro punti, se vinci diventano solo uno. Sono felice di vedere questaqui». LE ...

Ultime Notizie dalla rete : Montero promuove

Paolo Montero parla della Juventus di Andrea Pirlo: ecco le dichiarazioni dell'ex difensore bianconero che elogia il lavoro del tecnico ...