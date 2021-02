Lotteria degli scontrini: come partecipare e quali pagamenti sono esclusi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo proroghe, rinvii e slittamenti, dal 1° febbraio 2021 è definitivamente partita la Lotteria degli scontrini. Al concorso possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che hanno generato il codice Lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 1 euro. Non sono quindi ammessi gli acquisiti effettuati in contanti. Per ogni acquisto cashless verranno prodotti dei “biglietti virtuali”, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino. Tuttavia è bene sapere che, oltre agli acquisti effettuati per mezzo di denaro contante, esistono numerose altre tipologie di acquisti esclusi dalla Lotteria: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo proroghe, rinvii e slittamenti, dal 1° febbraio 2021 è definitivamente partita la. Al concorso postutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che hanno generato il codicee utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 1 euro. Nonquindi ammessi gli acquisiti effettuati in contanti. Per ogni acquisto cashless verranno prodotti dei “biglietti virtuali”, un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino. Tuttavia è bene sapere che, oltre agli acquisti effettuati per mezzo di denaro contante, esistono numerose altre tipologie di acquistidalla: ...

